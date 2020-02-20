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الأزهر: الهجوم على مقهيين شرقيين بألمانيا إرهابٌ موجَّه من اليمين المتطرف

05:29 م الخميس 20 فبراير 2020
الأزهر: الهجوم على مقهيين شرقيين بألمانيا إرهابٌ موجَّه من اليمين المتطرف

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي على مقهيين لهما طابع شرقي بمدينة هاناو الألمانية، مساء أمس، ما أدي إلى مقتل 11 شخصًا وسقوط عدد من المصابين، وعثرت الشرطة على جثة مرتكب الحادث وخطاب يعترف فيه بجريمته النكراء، ومقطع فيديو نشره قبل ارتكاب الجريمة عبَّر فيه عن أفكاره اليمينية المتطرفة، وكراهية المهاجرين والعرب والمسلمين.

وأكد الأزهر في بيان له الخميٍس، أن هذه الجريمة النكراء إرهابٌ موجَّه من قبل اليمين المتطرف، وأن أي توصيفات أخرى لهذه الجريمة تهون من وحشية القاتل هي توصيفات عنصرية تبرر القتل وتخدم جماعات العنف والإرهاب، مشددًا على أن اليمين المتطرف خطر يهدد العالم ولا تقل جرائمه بشاعة عن إرهاب «داعش».

وأشار الأزهر أنه إذ يعزي أهالي الضحايا ويدعو للمصابين بالشفاء العاجل، فإنه يؤكد ضرورة مكافحة إرهاب اليمين المتطرف الذي ينمي خطاب الكراهية، ويستبيح الدماء ويقف حجر عثرة أمام تحقيق الأمن والسلام العالمي، ويعرقل عملية الاندماج والوئام داخل المجتمعات.

الأزهر الشريف مدينة هاناو الألمانية هجوم إرهابي المهاجرين داعش

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