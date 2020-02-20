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فيديو- مستقبل وطن عن "فقرة الراقصة" بحفل الأم المثالية: دي فرقة قصر الثقافة

03:50 م الخميس 20 فبراير 2020
فيديو- مستقبل وطن عن "فقرة الراقصة" بحفل الأم المثالية: دي فرقة قصر الثقافة

محمد عريبي

كتب- محمد سامي:

رد محمد عريبي أمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية، على الانتقادات التي وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحزب بعد ظهور راقصة شعبية في إحدى فعالياته أمس.

ونفى عريبي ما نشرته بعض المواقع ورواد مواقع التواصل حول انسحابه من الاحتفالية التي نظمها حزب مستقبل وطن أمانة ثالث المحلة، أمس الأربعاء، تحت عنوان "احتفالية تكريم الشخصيات العامة والأم المثالية"، لتكريم الأمهات المثاليات والشخصيات العامة، اعتراضا على فقرة رقص شرقي بالشمعدان لإحدى الراقصات.

وقال في تصريح لمصراوي: الفعالية لم تتضمن فقرة لراقصة شعبية، والفنانة التي ظهرت في الفيديو المنتشر ليست راقصة شعبية إنما هي إحدى عضوات فرقة قصر الثقافة للفنون الشعبية بالمحلة الكبرى.

واختتم أمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية تصريحاته قائلا: "تقدروا تسألوا وزارة الثقافة على الفرقة دي".

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محمد عريبي حزب مستقبل وطن الغربية حفل الأم المثالية

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