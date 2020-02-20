"الصحفيين" تدعو أعضائها لتقديم اقتراحاتهم لمناقشتها في "العمومية"

القاهرة - أ ش أ:

دعا مجلس نقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده يوم الجمعة 6 مارس المقبل.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الخميس، أن تقديم الاقتراحات سيستمر حتى أسبوع قبل الانعقاد طبقا للمادة 34 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1976، مشيرا إلى أن على كل من يرغب أن يتقدم بمقترحات مكتوبة في إدارة الصادر و الوارد بالدور الأول وأن آخر موعد هو يوم الخميس المقبل.

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