محافظ الجيزة يوجه بالالتزام بالجدول الزمني لتطوير ترعة المريوطية

الجيزة - أ ش أ:

وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال تطوير جسر ترعة المريوطية، والجارى تغطية 200م٣ من مساحة الترعة؛ لإنشاء موقف لسيارات السرفيس، وتدبيش جسر الترعة وتطويره بطول ثلاثة كيلومترات بداية من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري.

وتابع راشد على أرض الواقع، اليوم الخميس، الأعمال الأولية التي تم تنفيذها لتدبيش جسر الترعة، مكلفا بالانتهاء من شريحة مبدئية لمعاينتها على الطبيعة لتطبيقها بباقي أعمال التطوير، مشدداً على إزالة أي معوقات على الفور.

وأكد المحافظ أن الأعمال الجاري تنفيذها ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بالمظهر الحضاري بما يعود بالنفع والمصلحة العامة للمواطن، إضافة إلى أنه يعد محورا مروريا رئيسيا للمزارات السياحية.

وقال راشد إن هناك متابعة دورية للأعمال للانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد مع الالتزام بمراعاة المظهر الجمالي، مضيفا أنه سيتم إنشاء أماكن لانتظار السيارات وممشى للمواطنين وسور حضارى، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ - خلال جولته - حالة النظافة والإشغالات بشارع ترسا بحي الطالبية، موجهاً بتكثيف حملات النظافة والتجريد ورفع الأتربة ومجازاة المقصرين في أعمال النظافة.

وتفقد كذلك طريق المنصورية والمقرر تنفيذ أعمال تطويره استكمالاً لمنظومة رفع كفاءة الطرق وتحسين الصورة البصرية التي تنفذها محافظة الجيزة.

رافق المحافظ خلال جولته السكرتير العام علاء بدران، ورئيس مدينة الجيزة تامر أبو النجا، ورئيس جهاز التفتيش أيمن عتريس.