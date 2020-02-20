التنمية المحلية: 3 دورات تدريبية خلال الأسبوع المقبل

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية منهم دورتين جديدتين للمرة الأولى خلال الخطة التدريبية للعام الحالي وهما شبكات وأمن المعلومات للمديرين والعاملين في مراكز المعلومات وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة إضافة الى دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية ويستفيد من هذه الدورات 148 متدربًا.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الخميس، أن المركز اعتمد في خطته التدريبية لهذا العام على تطوير محتوى الدورات التدريبية المنفذة وتطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل مركزية ومحلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم مما يساهم في نقل المحتوى التدريبي لمزيد من العاملين وتحقيق تطور الأداء وبيئة العمل.

واحتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بتخريج 202 متدربين من خلال 4 دورات تدريبية تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالي من الخطة التدريبية وهي إعداد وتحرير المواد الإخبارية على الإنترنت للمديرين والعاملين بإدارات البوابات الإلكترونية، وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في مجال التميز المؤسسي في الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي، ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، والتخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولي.