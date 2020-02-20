صندوق "تحيا مصر" يطلق قوافل "نور حياة" في أسيوط

كتب - محمد عبدالناصر:

أطلق صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة في محافظة أسيوط؛ لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لمواطني المحافظة، ليصل إجمالي عدد المحافظات التي تعمل بها المبادرة منذ إطلاقها في فبراير 2019 إلى 18 محافظة.

وتفقد محافظ أسيوط عصام سعد أولى القوافل الطبية بالمحافظة، وشدد على أهمية تذليل كافة العقبات التي قد تعوق عمل المبادرة الرئاسية، مشيدا بدور صندوق تحيا مصر في معاونة أجهزة الدولة، لا سيما في تنفيذ المبادرات الخاصة بالرعاية الصحية، وكذلك المبادرة الرئاسية لإعمار القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

من جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن مستشفى الشرطة بأسيوط ستستقبل الحالات المحولة من القوافل لإجراء العمليات الجراحية، وذلك في إطار مشاركة وزارة الداخلية في المبادرة.

وأضاف أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر ومؤسسة مصر بلا مرض.

في ذات السياق، يتم تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس الابتدائية، لإجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على أربعة مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ.

وتم التنسيق مع السادة المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

ووفر الصندوق 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على أداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون وذلك في خمس محافظات هي: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.

وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي "موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الإلكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

والمحافظات الـ18 التي تعمل بها المبادرة منذ إطلاقها في فبراير 2019 هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، وأسيوط، وسوهاج.