"الزراعة": قافلة بيطرية لخدمة أهالي نزلة السمان

القاهرة - أ ش أ:

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية لمنطقة نزلة السمان بالهرم لخدمة دواب أهالي المنطقة.

وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية - في تصريح اليوم الخميس - إنه تم - خلال القافلة - علاج الخيول والجمال من الأمراض المتوطنة وإجراء العمليات الجراحية وعمليات العناية بالحافر، فضلا عن توعية العاملين بالإرشادات الواجب مراعاتها لتجنب الإصابات في الخيول والجمال.

وأضاف أنه تم تقديم هذه الخدمات مجانا للمساهمة في تنشيط السياحة ورفع الأعباء عن كاهل المربين والعاملين مع الخيول والجمال.

شارك في القافلة أطباء وأساتذة معهد بحوث التناسليات، باستخدام أحدث التقنيات والعلاجات، وبحضور مسئولي مديرية الطب البيطري بالجيزة.