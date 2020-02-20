السيسي يصدر قرارًا بتعيين 5 قضاة

كتب - محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على تعيين محمد أحمد محمد حبيب، رئيس المحكمة من الفئة "أ" رئيسا من الفئة " أ" بالنيابة العامة بمكتب النائب العام اعتبارا من 2019/10/1.

كما شمل القرار تعيين القاضي إيهاب أحمد شحاته أبوزيد، المحامي العام بالنيابة العامة، قاضيًا بمحكمة استئناف أسيوط، والقاضي أحمد فؤاد يوسف غانم، المحامي العام بالنيابة العامة قاضيا بمحكمة استئناف قنا.

وتضمن القرار تعيين القاضي أحمد جمال حسن الأبرق، المحامي العام الأول بالنيابة العامة نائبا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وتعيين أحمد حلمي عبدالعظيم أبوبكر الرئيس من الفئة "ب" بالنيابة العامة لدى محكمة النقض رئيسا من الفئة "ب" بمحكمة بني سويف الابتدائية.