شعراوي: مد برنامج التنمية المحلية بالصعيد لمحافظتي أسيوط والمنيا

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بمقر وزارة التخطيط، لبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق البرنامج، ومسئولي وزارتي المالية والتعاون الدولي ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج.

واستعرض المجتمعون، خلال اللقاء، آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، وذلك في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة الذي أجراه البنك للبرنامج وخطة العمل في المرحلة القادمة ومراجعة العناصر الرئيسية لمراجعة منتصف المدة ومناقشة المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي أسيوط والمنيا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن العمل بالبرنامج يتم بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، لافتة إلى أن العمل بالبرنامج بدأ فعليًا اعتبارًا من شهر يناير 2018، وتم بذل جهد كبير في إعداد دراسات جدوى المشروعات المنفذة من خلال البرنامج.

وأشارت السعيد، إلى إشادة مسئولي البنك الدولي بما تم انجازه من أعمال بالبرنامج على أرض الواقع، مؤكدة أن مكون الصناعة يعتبر مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، لافتة إلى أنه يحتاج إلى بذل مجهود أكثر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى دور لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء في دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر لخلق نموذج تنموي قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة في ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط دعمت محافظتي قنا وسوهاج من خلال تحديد سقف تمويل لموازنة المحافظة تقدر بحوالي نصف مليار جنيه سنويًا، كما تدعم الوزارة تنسيق خطط المحافظتين مع خطط الوزارات المركزية وتتابع كذلك تنفيذ المشروعات بالمحافظتين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هذا البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة قابلًا للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلى محافظتي أسيوط والمنيا.

وأكد الوزير، أنه يجرى الآن تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون على نفس مستوى محافظتي سوهاج وقنا ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلي واختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية.

كما عرض الوزير شعراوي، نتائج اللقاءات مع وفد البنك الدولي خلال مشاركته في المؤتمر الحضري العالمي بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات والمشاركة في إحدى الجلسات التي خصصها البنك الدولي لاستعراض تجارب البرامج في كل من مصر والمغرب وجيبوتي، حيث أكد شعراوي، خلال تلك اللقاءات أن البرنامج حقق تقدمًا في معدلات تنفيذ المشروعات والتي ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديًا واجتماعيًا بالمحافظتين، ودعم خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية وإتاحة فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين.

وقال شعراوي، إن وفد البنك الدولي أشاد بمستوى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وسيتم دراسة نقله لعدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا بعد نجاح التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج عكس دول أخرى يقوم البنك الدولي بتنفيذ البرنامج بها.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات المعنية بتنفيذ البرنامج وعلى رأسها التخطيط والمالية والتعاون الدولي والصناعة والدور المهم لمكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية حيث لعب دورًا محوريًا في دعم المحافظات وتسريع إجراءات تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين.

واستعرض مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤشرات تقييم منتصف المدة للبرنامج فيما يخص محافظتي قنا وسوهاج، حيث تمثل المؤشر الأول في نسبة التحسن في بيئة الأعمال بالمحافظتين مشيرًا إلى أن نسبة التحسن وصلت إلى 45% خلال عام 2019، أما المؤشر الثاني فيتعلق بعدد الأشخاص الذين استفادوا من خدمات البنية التحتية بالمحافظتين والمتمثلة في مشروعات الطرق، تحسين البيئة، الإنارة، المياه.

وأوضح الهلباوي، أن إجمالي المستفيدين من مشروعات البرنامج بلغ حوالي 5 ملايين مواطن بالمحافظتين حتى ديسمبر 2019، حيث بلغ عدد المستفيدين بمحافظة سوهاج 2.9 مليون مواطن بنسبة 55% من سكان المحافظة، وبلغ عدد المستفيدين بمحافظة قنا 2.1 مليون مواطن بنسبة 65% من سكان المحافظة.

كما استعرض الهلباوي، منظومة متابعة المشروعات بمحافظة سوهاج ونسب تقدم الأعمال ونسب الانفاق من حيث المخطط والفعلي للمشروعات، لافتة إلى مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المراكز بالمحافظة.

وحول النتائج الإجمالية للبرنامج، قال الهلباوي، إنه على مستوى محور التخطيط المحلي تم إعداد خطة استثمارية متوسطة الأجل لكل من محافظتي سوهاج وقنا (2019 /2022) وفق تحديد سقف تمويلي معلن مسبقًا للمحافظة وتوزيع الاعتمادات بين المراكز بصيغة تمويلية شفافة تتيح لكل مركز إعداد خطته بشكل واضح وتشاركي من خلال عقد جلسات تشاور مع المواطنين بكل مركز.

كما تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل للإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز، كما تم تحقيق قدر من التكامل بين الخطط الاستثمارية ومكونات المخططات الاستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف وضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل.

وفيما يتعلق بمحور التطوير المؤسسي وبناء القدرات، أشار الهلباوي، إلى أن البرنامج طور مقترحًا متكاملًا للهياكل المؤسسية لديوان عام المحافظة والمركز والوحدة المحلية القروية، شاملًا التوصيف والمهام الوظيفية للعاملين، لافتًا إلى تدريب أكثر من 2000 موظف في المرحلة الأولى من البرنامج على التخطيط والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والصحة المهنية.

وحول محور خدمات الأعمال، أشار مدير البرنامج إلى أنه تم نشر دليل الموظفين ودليل المواطنين للحصول على خدمات تراخيص البناء وتراخيص المحلات، كما تم تخفيض المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء والتراخيص التجارية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنتين فنيتين إحداهما للتنمية الاقتصادية والأخرى لتحسين الخدمات، والاتفاق على ضرورة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، وإتاحة 2 مليار جنيه من المكون المحلي لسرعة الترفيق.