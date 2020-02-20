بعد مصرع 3 أشخاص.. أول تحرك من "القاهرة" بشأن عقار الشرابية المنهار

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار الشرابية المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار.

وشدد المحافظ، خلال تفقده للعقار المنهار، على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كما وجه محافظ القاهرة، مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا بانهيار جزء من عقار يقع في 41 شارع حجازي السعدني من شارع معمل الصابون بالشرابية حيث تبين أن العقار يتكون من أرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وسقط نصف العقار مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

رافق المحافظ الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والنائبين إيهاب العمدة وعمرو وطني وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة