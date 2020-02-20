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زيادة الطلب تعيد رحلات مصر للطيران إلى الصين بعد وقفها بسبب كورونا

09:42 ص الخميس 20 فبراير 2020
زيادة الطلب تعيد رحلات مصر للطيران إلى الصين بعد وقفها بسبب كورونا

اعادة تشغيل رحلات مصر للطيران إلى الصين

كتب - محمد عبيد

قررت شركه مصر للطيران تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس، بخط
سير «القاهرة / بكين / جوانزو» والعودة «جوانزو/ بكين / القاهرة» اعتبارا من الخميس المقبل الموافق ٢٧ فبراير ، وذلك لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلي جمهورية الصين الشعبية.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها سوف يتم دراسة الموقف أولا بأول ، وذلك لإتخاذ مايلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلي المدن الصينية طبقاً للطلب .

وكانت الشركة أوقفت الرحلات منذ مطلع الشهر الجاري بسبب انتشار فيروس «كورونا» القاتل في الصين، وقررت الشركة استئناف الرحلات في حالات زيادة الحجوزات، وفور زيادة إقبال الركاب علي السفر وتراجع انتشار الحالات المصابة بالفيروس قررت الشركة تشغيل رحلة أسبوعية.

مصر للطيران رحلات الصين فيروس كورونا

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