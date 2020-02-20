أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس منع المهرجانات ليفربول واتليتكو

اليوم.. مستشفى «57357» تعقد مؤتمرها الدولي الثالث لجراحات أورام المخ

04:22 ص الخميس 20 فبراير 2020
اليوم.. مستشفى «57357» تعقد مؤتمرها الدولي الثالث لجراحات أورام المخ

مستشفى سرطان الأطفال 57357

كتب - يوسف عفيفي:

تنظم مستشفى سرطان الأطفال 57357، اليوم الخميس، المؤتمر الدولي الثالث لجراحات أورام المخ والأعصاب للأطفال، تحت شعار (إفريقيا تواجه المستقبل)، وذلك في إطار التعاون بين المستشفى والجمعية الإفريقية لأورام مخ الأطفال والذي يعد المؤتمر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد الحضور والأبحاث والمشاركين.

وقال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس المؤتمر ومؤسس الجمعية الإفريقية لأورام الأطفال، إن المؤتمر يأتي في إطار حرص مصر على دعم الدول الأفريقية في كافة المجالات وخاصة الجانب العلمي وتأكيدًا لدور مصر الريادي على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف أن المؤتمر يمثل حدثًا علميًا مختلفًا ومميزًا، يضم نخبة من علماء وأساتذة جراحة المخ والأعصاب وأورام الأطفال من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى أساتذة من الدول الإفريقية مع وجود عدد كبير من الأطباء المتدربين الأفارقة المشاركين بالمؤتمر للتدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال جراحات المخ والأعصاب.

وأشار رئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يقام على مدى 3 أيام، ويستعرض أحدث ما توصل إليه العالم في مجال الأبحاث العلمية والتطور التكنولوجي في جراحات المخ والأعصاب وأورام الأطفال والأورام النادرة التي تتميز المستشفى بعلاجها بأرقام أعلى من مثيلاتها في العالم حيث يتم في المؤتمر تخصيص جلسات لهذه الأورام وأحدث طرق علاجها ونسب الشفاء منها.

ويعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمستشفى 57357 ، بالتعاون مع الجمعية الإفريقية لأورام مخ وأعصاب الأطفال والجمعية العالمية لجراحات مخ وأعصاب الأطفال والاتحاد الفيدرالي لجمعيات مخ وأعصاب الأطفال وقسم جراحة المخ والأعصاب بالقصر العيني.​

مستشفى سرطان الأطفال 57357 المؤتمر الدولي الثالث لجراحات أورام المخ الشرق الأوسط إفريقيا تواجه المستقبل

الخبر التالى:

اليوم.. انطلاق مجلس الأعمال المصري البيلاروسى بالعاصمة الإدارية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان