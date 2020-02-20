اليوم.. افتتاح قصر ثقافة توشكى بحضور وزير الثقافة ومحافظ أسوان

كتب - محمد عاطف:

تستعد وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، لافتتاح قصر ثقافة توشكى، بعد عمليات إحلاله وتجديده، في حضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكدت عبد الدايم استمرار وتواصل عملية إثراء البنية الثقافية في مختلف ربوع مصر، والتي تمثل روافدًا للتنوير، مشيرةً إلى دور القوى الناعمة في بناء الإنسان وتطوير المجتمع باعتبارها أحد العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن قصر ثقافة توشكي خطوة جديدة على طريق استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الفكري والفني إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أنه تم إعداد برنامج متنوع يضم مختلف ألوان الإبداع ويعمل على استثمار وتوجيه طاقات الشباب والأجيال الجديدة من أبناء الجنوب.

من جانبه، قال أحمد عواض إن قصر ثقافة توشكى يعد من أقدم المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ويعود تاريخه إلى عام 1964 وتوقف العمل به منذ ثلاث سنوات نتيجة لتصدع المبنى.

ووجهت وزيرة الثقافة أثناء زيارتها في العام الماضي بسرعة إنهاء أعمال إحلال وتجديده واستغلال كامل مساحة الأرض المخصصة له والتى وصلت إلى 1245 مترًامربعًا ويتكون من طابقين ومسرح بمسطح 180 مترًامربعًا، يضم الدور الأرضي مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا معلومات، قاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية إلى جانب غرف الفنانين والإداريين.

ويشمل الدور الأول يشمل قاعات أنشطة الطفل وغرفة الإسقاط، بالإضافة إلى خدمات لذوي القدرات الخاصة.