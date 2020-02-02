أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

عرض على الرئيس.. آخر أعمال تطوير ميدان التحرير (فيديو)

10:54 م الأحد 02 فبراير 2020
عرض على الرئيس.. آخر أعمال تطوير ميدان التحرير (فيديو)

تطوير ميدان التحرير

كتب– أسامة علي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، مقطع فيديو لآخر أعمال تطوير ميدان التحرير.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، إن مقطع الفيديو عرضه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اليوم الأحد، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتشمل أعمال التطوير نقل أربعة تماثيل كباش ضخمة، ومسلة فرعونية لتزيين الميدان، فضلًا عن أعمال زراعة النخيل وتشجير محيط الميدان، ودهان واجهة المحال التجارية، لرفع كفاءة الميدان بما يتناسب مع أهميته التاريخية والمكانية.

ويشهد ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة؛ حيث يعد الميدان بمعالمه الأثرية واحدًا من أبرز مظاهر العاصمة.

الفيديو:

هاني يونس فيسبوك ميدان التحرير مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

​بهاء الدين شعبان: "عبدالرحمن الخميسي" مناضل يساري خرج من فخ الشعراوي جمعة بذكاء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان