برلماني: الأسرة والمدرسة وراء انتشار إدمان الأطفال

كتب- أحمد علي:

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن ظاهرة تعاطي المخدرات بين الأطفال والمراهقين في المدارس، ظاهرة لها آثار ومضاعفات بالغة، خاصة عند الكبر مع تكرار التعاطي، وعدم التوقف لعلاج المشكلة، بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية وانتشار الجربمة والعنف، والتأثير السلبي للظاهرة من الناحية الاقتصادية نتيجة صرف الآلاف على علاجهم.

وأوضح بركات أن 2% من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 19 عامًا في مصر تعاطوا المخدرات، ولو مرة واحدة في حياتهم، خاصة مع انخفاض سن التعاطي حتى الطفولة المبكرة، وأن النسبة الأكبر في إدمان المراهقين والأطفال، تكون في "الأطفال العاملين"، أو "أطفال الشوارع"، أو "الأطفال الذين يتعاطى ذويهم المخدرات"، نسبة تعاطي المخدرات للبنات لا تختلف عن البنين، وخاصة ما بين 10 أعوام إلى 16 عامًا، حيث يكون التعاطي بصورة متساوية بين الجميع سواء "بنات أو بنين"، أو الأطفال الذين يعملون، أو طلاب مدارس، طبقًا لدراسة مكتب هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة.

وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن هناك تدنيًا في شكل التعاطي، حيث يبدأ الشباب في مرحلة التعاطي من عمر 11 عامًا وهو ما يثبت تراجع دور الأسرة، مؤكدًا أن الأسرة والمدرسة يتحملان المسئولية الكاملة، لتعاطي الأطفال المخدرات، بسبب غياب الرقابة والإهمال في التوعية والتربية تجاه الأطفال، والاعتماد على تلقين المواد الأكاديمية والعلمية فقط، دون التركيز على الأخلاقيات والسلوكيات.