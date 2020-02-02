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دكتور أمراض صدرية: فيروس "كورونا المستجد" ضعيف ولا يجب أن نعطيه أكبر من حجمه

10:53 م الأحد 02 فبراير 2020
دكتور أمراض صدرية: فيروس "كورونا المستجد" ضعيف ولا يجب أن نعطيه أكبر من حجمه

فيروس كورونا

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور مجدي عمر، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة بنها، إنه لا يجب أن نمنح فيروس "كورونا المستجد" اهتمام أكبر من حجمه، مضيفًا أنه فيروس ضعيف ومشكلته أنه نوع مستحدث ولا أحد يعرف سلوكه على وجه التحديد.

وأضاف عمر خلال كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها، أمانة التدريب والتثقيف المركزية لحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أحمد عبدالمنعم محمد الجندي، أمين اللجنة، بعنوان "فيروس كورونا الجديد.. الوقاية والعلاج"، أنه يصيب الإنسان وبعض الحيوانات ويتسبب في التهابات الجهاز التنفسي والصدر، وبالتالي يمكن أن تصيب الإنسان عن طريق الحيوانات مثلما حدث في الصين.​

فيروس كورونا مجدي عمر الأمراض الصدرية جامعة بنها
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