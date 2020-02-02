في طريق العودة.. صور خاصة من داخل طائرة المصريين قبل إقلاعها من الصين

كتب- أحمد جمعة:

حصل "مصراوي" على صور خاصة من داخل الطائرة المصرية التي تنقل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، مساء الأحد، في طريق عودتهم إلى مصر.

تقل الطائرة نحو 306 مصريين ممن قرروا الإجلاء إلى مصر، بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإنهاء إجراءات عودتهم.

وتجاوز المصريون مراحل الفحوصات الطبية التي أجريت داخل مطار "ووهان"، وتأكد سلامتهم من الإصابة بأي أمراض، وفق ما ذكر مصريون عائدون على الرحلة.

وصعد المصريون -أغلبهم باحثون وطلاب ماجستير- إلى الطائرة، وكان في استقبالهم طاقم طبي خاص (3 أطباء و3 تمريض)، مرتدين زياً خاصًا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة؛ لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد إلى داخل البلاد.

ومن المقرر أن تعود الطائرة إلى مصر غدًا الاثنين، حيث سيجري تطبيق الحجر الصحي على العائدين من ووهان لمدة 14 يوما داخل مدينة مطروح، وفق مصادر تحدثت لمصراوي في وقت سابق.