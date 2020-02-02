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"الري": السيطرة على حريق محدود في الهيئة العامة لمشروعات الصرف

09:38 م الأحد 02 فبراير 2020
"الري": السيطرة على حريق محدود في الهيئة العامة لمشروعات الصرف

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

كشفت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، تفاصيل تعرض الهيئة العامة لمشروعات الصرف، لحريق محدود.

وقال بيان عن الوزارة، اليوم، إنه تلاحظ تصاعد أدخنة من الدور الخامس بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساء، بعد انصراف جميع العاملين بالهيئة.

وأوضحت الوزارة، أنه على الفور تم فتح الدور الخامس وتبين تصاعد الأدخنة بكثافة من الغرفة الأخيرة بالممر بالدور الخامس، وتم التعامل المباشر معها بوسائل الإطفاء، وتم استدعاء وحدات الدفاع المدني ومسئولي قسم شرطة الجيزة ووصلوا الذين وصلوا إلى مقر الهيئة الساعة السادسة والنصف، وسيطروا على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قسم شرطة الجيزة وبحضور قيادات الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن التلفيات انحصرت في الغرفة التي وقع فيها الحريق، بالإضافة إلى جزء من الممر في الدور الخامس، وكانت عبارة عن عدد من المكاتب وأجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير.

حريق مبنى هيئة مشروعات الصرف وزارة الري اخماد حريق

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