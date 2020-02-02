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رئيس الحجر الزراعي: آخر شحنة ثوم صيني دخلت البلاد من 4 أيام

09:19 م الأحد 02 فبراير 2020
رئيس الحجر الزراعي: آخر شحنة ثوم صيني دخلت البلاد من 4 أيام

الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي التابع لوز

كتب- أحمد مسعد:

نفى الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، صدور قرار رسمي أو حكومي بحظر استيراد الثوم الصيني، مؤكدًا أن آخر شحنة دخلت البلاد منذ 4 أيام.

وقال العطار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الجهة المنوط بها حظر أي منتج زراعي من الصين هي الحجر الزراعي، مشيرًا إلى أن إجراءات الوزارة للتأكد من صحة تلك المحاصيل صارمة، حتى وإن كانت قادمة من خارج الصين.

وأكد العطار، أن بعض المستوردين قرروا وقف استيراد الثوم، تخوفًا من فيروس "كورونا المستجد"، موضحًا أنه لا يوجد أي حظر رسمي لاستيراد الثوم أو غيره من المحاصيل.

وتابع: "آخر شحنة ثوم صيني، دخلت البلاد منذ 4 أيام عبر ميناء الإسكندرية"، مضيفًا: "تم احتجاز الشحنة والقائمين عليها، وجري توقيع الكشف الطبي عليهم، واختبار سلامة الشحنة، قبل السماح بدخولها البلاد".

أحمد العطار الحجر الزراعي الثوم الصيني

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