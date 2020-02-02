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الصحة: نظامنا الصحي يمنع حدوث فيروس "كورونا المستجد"

09:11 م الأحد 02 فبراير 2020
الصحة: نظامنا الصحي يمنع حدوث فيروس "كورونا المستجد"

الحجر الصحي بمطار القاهرة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 14 ألف حالة على مستوى العالم، معظمهم في الصين، مضيفًا أن ذلك يؤكد أننا لسنا بصدد مرض خطير، فالإنفلونزا تسبب وفاة أعلى من الكورونا.

وأكد عبدالفتاح، على هامش ورشة عمل حزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، أن مصر لا يوجد بها أي حالات مرضية، ولديها نظام صحي قوي يمنع حدوث المرض، من خلال الاكتشاف المبكر والتصدي له، موضحًا أن هناك خطة قوية للحجر الصحي مزودة بأحدث تقنيات لاكتشاف أي حالة موجودة.

وزارة الصحة فيروس كورونا

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