ضمن "أعرف بلدك".. "القومي لأسر الشهداء" ينظم رحلة ترفيهية إلى مجمع الأديان ومتحف جاير أندرسون

كتب– أسامة علي:

أجرى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اليوم الأحد، سابع الرحلات الترفيهية لعدد من أسر الشهداء والمصابين لمجمع الأديان ومتحف جاير أندرسون، ضمن البرنامج الترفيهي والتثقيفي "أعرف بلدك" شتاء 2020، والممتد في الفترة من 13 يناير حتى 13 فبراير المقبل.

وزار المجلس القومي وأسر الشهداء والمصابين، المناطق الأثرية بمجمع الأديان، إضافة إلى عقد ورشة عمل للأطفال بمتحف جاير أندرسون.

يأتي إطلاق البرنامج الترفيهي والتثقيفي تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي، حتى يتمكن أبناء الشهداء والمصابين من المشاركة والإستمتاع بالرحلات.

ومن المقرر استمرار تنفيذ البرنامج لعدد من الأماكن خلال الأيام المقبلة. ​