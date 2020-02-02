أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أنسي نجيب ساويرس ينعى خالد بشارة: فقدنا روحا عظيمة وقدوة لنا جميعا

08:52 م الأحد 02 فبراير 2020
أنسي نجيب ساويرس ينعى خالد بشارة: فقدنا روحا عظيمة وقدوة لنا جميعا

أنسي نجيب ساويرس

نعى رجل الأعمال الشاب أنسي نجيب ساويرس، الشريك التنفيذي في HOF Capital المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية إثر وفاته في حادث تصادم.

وقال أنسي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، اليوم الأحد: "لقد فقدنا روحا عظيمة.. الأفضل دائمًا يتركنا مُبكرًا جدًا".

وتابع في نعيه للفقيد الراحل: "خالد قدوة لنا جميعًا. ارقد بسلام، سوف نتذكرك إلى الأبد"، مطالبًا بالدعاء له بالرحمة ولعائلته بالصبر.

وكان خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، لقى مصرعه صباح الجمعة، إثر حادث تصادم بميدان الرماية.

وتقام، غدا الاثنين، مراسم جنازة بشارة بكنيسة مارمرقس كليوباترا في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يُقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلى بالزمالك

أنسي نجيب ساويرس خالد بشارة عزاء خالد بشارة

الخبر التالى:

أمينة النقاش: الفلسطينيون جبارون.. ومعاناتنا بدأت منذ الانفتاح
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اعرف نتيجتك الآن.. تفعيل رابط نتيجة ثانية ثانوي