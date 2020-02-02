أنسي نجيب ساويرس ينعى خالد بشارة: فقدنا روحا عظيمة وقدوة لنا جميعا

نعى رجل الأعمال الشاب أنسي نجيب ساويرس، الشريك التنفيذي في HOF Capital المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية إثر وفاته في حادث تصادم.

وقال أنسي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، اليوم الأحد: "لقد فقدنا روحا عظيمة.. الأفضل دائمًا يتركنا مُبكرًا جدًا".

وتابع في نعيه للفقيد الراحل: "خالد قدوة لنا جميعًا. ارقد بسلام، سوف نتذكرك إلى الأبد"، مطالبًا بالدعاء له بالرحمة ولعائلته بالصبر.

وكان خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، لقى مصرعه صباح الجمعة، إثر حادث تصادم بميدان الرماية.

وتقام، غدا الاثنين، مراسم جنازة بشارة بكنيسة مارمرقس كليوباترا في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يُقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلى بالزمالك