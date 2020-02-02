الثلاثاء.. معرض الكتاب يختتم فعالياته بتأبين "محمد حسن خليفة"

كتب- محمد عاطف:

يختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (51) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، فعالياته بعد غد الثلاثاء 4 فبراير، بإعلان ضيف شرف الدورة القادمة، في الثانية عشر ظهرًا بقاعة ضيف الشرف ببلازا 2.

كما ينظم المعرض حفل تأبين في الثانية ظهرًا بالقاعة نفسها للكاتب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية في ثاني أيام المعرض.

وافتتح المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمرافقة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في 22 يناير الماضي، وتحل دولة السنغال ضيف شرف، وتم اختيار المفكر والعالم جمال حمدان شخصية المعرض.

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