أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الثلاثاء.. معرض الكتاب يختتم فعالياته بتأبين "محمد حسن خليفة"

08:49 م الأحد 02 فبراير 2020
الثلاثاء.. معرض الكتاب يختتم فعالياته بتأبين "محمد حسن خليفة"

جانب من معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد عاطف:

يختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (51) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، فعالياته بعد غد الثلاثاء 4 فبراير، بإعلان ضيف شرف الدورة القادمة، في الثانية عشر ظهرًا بقاعة ضيف الشرف ببلازا 2.

كما ينظم المعرض حفل تأبين في الثانية ظهرًا بالقاعة نفسها للكاتب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية في ثاني أيام المعرض.

وافتتح المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمرافقة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في 22 يناير الماضي، وتحل دولة السنغال ضيف شرف، وتم اختيار المفكر والعالم جمال حمدان شخصية المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب محمد حسن خليفة إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

الثلاثاء.. محمود ترزيجيه في معرض القاهرة للكتاب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اعرف نتيجتك الآن.. تفعيل رابط نتيجة ثانية ثانوي