​طلب إحاطة بالبرلمان بسبب تكرار انهيار المباني في شبرا وروض الفرج

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، عملا بحكم المادة 134من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، حول تكرار كارثة انهيار المباني بأحياء مصر القديمة وف القلب منها شبرا وروض الفرج.

وأكد طلعت أنه لا أحد ينكر الجهود المبذولة من القيادة السياسية المصرية نحو عمل بنية تحتية متطورة ومرافق جديدة برؤى تواكب ظروف العصر وتحديات الزيادة السكانية، من خلال مجتمعات عمرانية جديدة بمختلف المحافظات من أجل التوسع العمراني.

وأضاف أنه وفق هذه الظروف لا تزال تحديات الماضي بشأن البناء القديم، تمثل أزمة مجتمعية في العديد من النواحي، موضحًا أن الانهيار المتكرر للعقارات، يترتب عليه عدة، تتصل بشكل مباشر مع حياة المواطنين والتي من الواجب على الجميع الحفاظ عليها.

ولفت إلى أن الانهيار تكرر في منطقة روض الفرج بشكل كبير، على مدار السنوات الماضية، وكان آخرها سقوط بلكونة بالطابق الثالث فوق الأرضي من العقار رقم 9 بحارة علي حسانين من شارع البكري بروض الفرج، ما يتطلب رؤية وخطة من الحكومة في حصر المنازل الآيلة للسقوط، وإخلاء سكانها، مع دراسة أوضاع المباني من ذات النوع.

​