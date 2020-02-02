لمدة 6 ساعات.. قطع المياه في بعض مناطق المنوفية غدًا

كتب – أسامة علي:

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، انقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، وكفر المصيلحة، وميت خاقان، ابتداء من الساعة الـ9 صباح غدٍ الاثنين، وحتى الـ3 عصرًا من اليوم نفسه، لقيام الشركة بغسيل الشبكات.

وأضاف يونس، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، طالبت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

ولفتت إلى أن الشركة تدبرت سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.