وزير الأوقاف يشيد بتنظيم معرض القاهرة للكتاب

القاهرة- (أ ش أ):

أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية، مقدمًا التحية للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على تنظيم الندوات والفعاليات المقامة ضمن فعاليات المعرض.

وقال وزير الأوقاف - خلال ندوة على هامش توقيع كتاب "الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة"، ضمن فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ51 اليوم الأحد - إن هذا الكتاب يتسق مع قضية الخطاب الديني، مشيرًا إلى أن التجربة الدينية تضبط قواعد التفكير عن طريق اتضاح الرؤية الدينية.

وأضاف: "لدينا القدرة على قراءة كل شئ والتمييز بين ما نرغب في قراءته وما لا نرغب"، لافتًا إلى أن البلاغة والنقد لديهما علاقة وطيدة في شرح القضايا المعاصرة المتنوعة لإيصال المعلومة للقارئ بشكل جمالي.

وأشار جمعة إلى أن كتابه "الفكر النقدي.. بين التراث والمعاصرة" يهدف إلى تطبيق النظريات المعاصرة في النقد الأدبي والتي لا تنعزل عن الواقع والترفيه، وتستفيد بالنافع والمفيد منه والذي يتسق مع حاضرنا وماضينا.

وأوضح أنه اعتمد خلال الكتاب على نظرية السياق واعتمد في التطبيق على النصوص القرآنية، مؤكدًا أهمية التمكن في اللغة العربية لأن صنعة الأديب والخطيب الكلام، ومشيرًا إلى أن العبرة باللفظ الأول والقراءة العميقة لمضمون النص.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن الكتاب يناقش الوسطية عن طريق الفكر النقدي: "نحن لا نرفض القديم لقدمه، ولا نرفض الحديث لحداثته، ولكن نأخذ النافع ونرفض الضار، فلو قرأنا تراثنا النقدي لوجدنا نوافعه".

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلقت 22 يناير الماضي، وتستمر حتى 4 فبراير الجاري، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

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