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لاستهداف 20 مليون سائح.. غرفة السياحة تطلق دورة تدريبية للتسويق الإلكتروني

06:41 م الأحد 02 فبراير 2020
لاستهداف 20 مليون سائح.. غرفة السياحة تطلق دورة تدريبية للتسويق الإلكتروني

غرفة السياحة تطلق دورة تدريبية للتسويق الإلكتروني

كتب– يوسف عفيفي:

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها غرفة شركات السياحة، حول استخدام منصتي "فيس بوك" و"انستجرام" للتسويق السياحي، والتي تستمر اليوم وغدًا الاثنين، بهدف رفع قدرات الشركات في التسويق السياحي دوليًا واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في التسويق.

وبحسب بيان للغرفة اليوم، تأتي الدورة في إطار الدور الأساسي والمحوري لغرفة الشركات في تطوير أداء الشركات السياحية وتدريب العاملين فى القطاع على أحدث الأساليب، ومواكبة آخر التطورات العالمية في التسويق، ويتم تنظيم الدورة التدريبية بالتنسيق بين لجنة التدريب برئاسة علي المانسترالي ولجنة السياحة الإلكترونية برئاسة محمد فاروق عضوي مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ويقوم بتقديمها المهندس أحمد صبري مستشار الغرفة للتسويق الإلكتروني والتحول الرقمي.

كما تأتي الدورة تنفيذًا لرؤية الغرفة التي تسعى للتحول الرقمي وزيادة الاعتماد على أحدث أساليب التسويق العالمي تكنولوجيا للمساهمة في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر وصولًا إلى 20 مليون سائح سنويًا.

وتتضمن الدورة، التدريب على استخدام تطبيقات تقنية على أجهزة الكمبيوتر، وتعليمهم أفضل الطرق لاستهداف العملاء الخارجيين فى مجال السياحة، وكيفية إنشاء رسالة تسويقية على عدة خطوات لجذب الأنظار إلى مصر وخلق حالة تفاعلية مع المهتمين بجانب الاستفادة من استخدام المنصات الإلكترونية تسويقيًا خاصة وقد وصل عدد المستخدمين لمنصة الفيس بوك إلى 2.9 مليار شخص وهو أكثر من ربع سكان الأرض.

التسويق الالكتروني تنشيط السياحة غرفة السياحة شركات السياحة

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