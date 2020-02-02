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وزير الأوقاف: لو أعدنا قراءة التراث لوقعنا على الكثير من الكنوز

06:38 م الأحد 02 فبراير 2020
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كتب- محمد عاطف:
تصوير- محمود بكار:

أقيمت ندوة مناقشة كتاب "الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة.. نحو نظرة عربية معاصرة في النقد الأدبي"، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، وأدار الندوة الدكتور شوكت المصري.

وقال وزير الأوقاف: "من لا يصلح أن يكون أديبًا جيدًا لا يصلح أن يكون خطيبًا مفوهًا، وسألت نفسي كثيرًا هل العبرة بالقراءة الأولية للنص أم بالقراءة العميقة"، مشددًا على أهمية التمكن من فهم اللغة العربية، للخطيب والأديب وحتى للجمهور.

وأضاف: "لو أعدنا قراءة تراثنا النقدي لوقعنا على الكثير من الكنوز، وأثق أن أدبائنا القدماء كانوا على وعي كبير بكل المصطلحات الحديثة، وبالسياق وغير ذلك من التقنيات التي عرفت في إطار ما بعد الحداثة، وإن لم يطلقوا عليها نفس المسميات الحديثة، وكانوا يراعونها في أعمالهم".

محمد مختار جمعة معرض الكتاب الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة

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