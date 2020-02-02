حدث في 8 ساعات| بدء إجلاء المصريين من الصين.. وأحدث صور لميدان التحرير بعد تطويره
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها إرسال الحكومة المصرية، طائرة لإجلاء رعاياها من "ووهان" الصينية، وإمداد منظمة الصحة العالمية الدولة المصرية، بكواشف إجراء تحاليل "كورونا"، بالإضافة إلى توجيه وزارة التموين رسالة لأصحاب البطاقات التموينية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..
الأخبار المتعلقة
-
مدبولي يتابع مع السفير المصري بـ"بكين" عودة المصريين من "ووهان" الصينية
-
اتحاد المصريين بالخارج: عودة 306 مصريين من الصين أغلبهم طلاب ماجستير
-
مجلة "نور" للأطفال تطلق مبادرة للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو
-
"معسكر طبي وهواتف جديدة".. كيف تتعامل وزارة الصحة مع العائدين من "ووهان"؟
-
"لن يُسافر من تتجاوز حرارته 37.3".. فحوصات للمصريين قبل إجلائهم من
-
مبادرة للتوعية بـ "كورونا".. 9 توصيات للمؤتمر الأول لريادة الأعمال
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
1117
-
920
-
415
-
310
-
262
-
242
-
190
-
182
-
162
-
108
-
107
-
99
-
96
-
64