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حدث في 8 ساعات| بدء إجلاء المصريين من الصين.. وأحدث صور لميدان التحرير بعد تطويره

05:48 م الأحد 02 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| بدء إجلاء المصريين من الصين.. وأحدث صور لميدان التحرير بعد تطويره

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها إرسال الحكومة المصرية، طائرة لإجلاء رعاياها من "ووهان" الصينية، وإمداد منظمة الصحة العالمية الدولة المصرية، بكواشف إجراء تحاليل "كورونا"، بالإضافة إلى توجيه وزارة التموين رسالة لأصحاب البطاقات التموينية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..

ميدان التحرير الإسكان خالد بشارة نجيب ساويرس فيروس كورونا مصر للطيران

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