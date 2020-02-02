محافظ القاهرة: توفير بيئة تواصل إيجابية بين كبار المسؤلين والشباب لتوظيفهم

القاهرة- (أ ش أ):

قال خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، يعد رسالة لكل القيادات الشبابية في محافظة القاهرة والفاعلة على أرض الواقع، لخلق نقطة التقاء بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتطورة في ظل وجود شخصيات عامة تهتم بالشأن الاستثمارى والشبابي.

وأضاف عبدالعال، على هامش المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية الذي عقدته المحافظة اليوم، أن المحافظة تستهدف توفير بيئة تواصل إيجابية بين كبار المسؤلين والشباب والشركات لتوظيف الشباب بإيجاد فرص عمل حقيقية لهم، مشيرًا إلى أن الاقتصادات المتقدمة والنامية تهتم على حد سواء بدعم الابتكار ورواد الأعمال والشباب، لما لهم من مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي، حيث نشاهد كيف أن مجموعة من رواد الأعمال الشباب يقومون ببناء وتنمية شركات تصبح في وقت وجيز شركات عالمية تتجاوز قيمتها السوقية إجمالي الناتج المحلي لبعض الدول.

وقال سمير عبدالمجيد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، خلال المؤتمر، إنه لابد من نشر فكر العمل الحر في أحياء القاهرة خاصة العشوائية والأكثر احتياجًا منها، مشيرًا إلى أن الجهاز وقع 30 بروتوكولًا مع جامعات خاصة وحكومية لدعم فكرة العمل الحر لدى شباب الجامعات، كما أن الجهاز عقد دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة الشباب بحي الأميرية لمساعدة الشباب وتدريبهم على كيفية توليد فكرة مشروع وسيعقبها دورات تدريبية لمساعدتهم على كيفية البدء في مشروع جديد، وسيتم تعميم هذه الدورات في باقي أحياء القاهرة.

وأضاف عبدالمجيد أن الجهاز يمول 32 ألف مشروع بقيمة 3 مليارات و2 مليون جنيه ويوفر 243 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أنه يتم دعم الشباب بدء من فكرة المشروع مرورًا بدراسة الجدوى واستخراج المستندات وتراخيص التشغيل، بالاضافة إلى إقامة معارض خارجية وداخلية لتسويق منتجات الشباب المتميزة.

وأشار مدير الجهاز إلى أن خالد عبدالعال يعد أول محافظ يتبنى خطة إقامة معارض لتسويق مشروعات صغيرة للشباب، في الحدائق والمتنزهات.

من جهته، أكد المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، في كلمته بالمؤتمر، أهمية هذا الملتقى الذي تنظمه محافظة القاهرة تحت رعاية محافظ القاهرة حيث تعد العاصمة من أوائل المحافظات التي اهتمت بالشباب وتوفير فرص العمل لهم بناء على اهتمام الدولة بالشباب وإيماناً بدورهم وأهميتهم لدفع حركة التنمية فى مصر.

وأشار السيد إلى اهتمام الوزارة بالتدريب التحويلي إلى سوق العمل، حيث أعدت الوزارة برامج للشباب للتأهيل لسوق العمل من خلال الصناعات الحرفية والكمبيوتر و تم تأهيل 750 شابًا في 3 أشهر متصلة على الصناعات الحرفية تدريب على أعلى مستوى.

ونوه السيد إلى برامج القروض التي تتولى إقراض الشباب وعمل دراسات جدوى لهم على كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا إقراض المرأة المعيلة بداية من 5 آلاف جنيه إلى 60 ألف جنية بفائدة 6% وتقل الفائدة إلى 4% للأسر الملتزمة في السداد، إلى جانب مشروع شغلك في بيتك لتوفير فرص عمل مستدامة وخاصة للسيدات فى القرى، مشيرًا إلى أنه تم توفير 334 قطعة أرض لعمل مصانع صغيرة خاصة للمشروعات بمساحة تتراوح من 50 إلى 100 متر، بالإضافة إلى المشروع القومي لتوفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.