"معسكر طبي وهواتف جديدة".. كيف تتعامل وزارة الصحة مع العائدين من "ووهان"؟

كتب - أحمد جمعة:

قالت مصادر بوزارة الصحة، إنه تم تجهيز مكان خاص في مدينة مطروح؛ لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، والبالغ عددهم 307 مصريين.

وأشارت المصادر في تصريحات لمصراوي، الأحد، إلى أنه تم تجهيز فندق بمطروح تجهيزًا طبياً خاصًا، وسيتم نقل العائدين إليه عبر سيارات خاصة، مع تزويد الفندق بسبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا حيث يتم قضاء فترة الحجر الصحي هناك؛ للتأكد من خلو المصريين من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه عقب صُدور توجيهات الرئيس السيسي باستقبال المصريين المقيمين بدولة الصين، واتخاذ الترتيبات الطبية اللازمة، تم توجيه وفد من القطاعات الفنية بوزارة الصحة إلى المقر الذى تم اختياره، وتحويله إلى معسكر طبي، وتجهيزه بمختلف المستلزمات الطبية والمعيشية.

وأضافت الوزيرة في تقريرها لرئيس الوزراء، أنه تم تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية، تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الوضع الوبائي أولا بأول لفيروس كورونا، وتحديد التكليفات للقطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان، كل فيما يخصه، وتحديد الاحتياجات المطلوبة للمعسكر الطبي.

وأكدت الوزيرة أنه تم تكليف فريق طبي مكون من 3 أطباء، و3 عناصر تمريض، بالسفر إلى دولة الصين، للإخلاء الجوي للمصريين الراغبين في العودة، وتم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة للقادمين والأطقم الطبية وجميع المتعاملين معهم، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطبية التي يشتبه في إصابتها.

وأشارت إلى وجود عيادات (باطنة/ أمراض صدرية/ أطفال) وتم تزويده بالأجهزة الطبية وغير الطبية المطلوبة، كما تم إنشاء معمل تحاليل مركزي يضم (معمل فيروسات - معمل كيمياء وأمراض الدم) فضلاً عن إنشاء صيدلية مركزية يتوافر بها كافة أدوية الأمراض المزمنة والمعدية، وإنشاء مخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى، وكذا إنشاء مخزن للمهمات اللوجستية بالكامل، والدفع بعدد 4 سيارات اسعاف ذاتية التعقيم، وعدد 25 سيارة إسعاف برعاية مركزة، وكذا توفير خدمات النظافة من خلال الشركات المتخصصة، وتوفير وجبات التغذية.

وأضافت وزيرة الصحة أنه تم نقل التجهيزات الطبية اللازمة، وكذلك وصول التجهيزات والفرش غير الطبي من مكاتب وكراسي وأثاث وأجهزة كهربائية، وتم وصول المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى والأدوية اللازمة، مع إعلان جاهزية مستشفى قريب (النجيلة المركزي) من المعسكر الطبي لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها.

ولفتت إلى تجهيز العناصر البشرية، من الأطقم الطبية والإدارية، وتوعيتهم في النواحي الوقائية والمهام الوظيفية، كما تم توفير هواتف محمولة، وخطوط ، للعائدين من الصين وفرق العمل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لاستخدامها في فترة الـ14 يوما التي سيقضونها في المعسكر الطبي.

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