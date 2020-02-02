مبادرة للتوعية بـ "كورونا".. 9 توصيات للمؤتمر الأول لريادة الأعمال بالقاهرة
كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توصيات المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية الذي عقدته العاصمة تحت عنوان "استثمر في الشباب".
وتضمنت التوصيات ما يلي:
- عقد النسخة الثانية منه بعد شهرين لمتابعة ما تم تحقيقه من نتائج في النسخة الأولى.
- الاستفادة من الشباب لتشجيع زراعة الأسطح من خلال مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" وهو العامل الذي سيكون له بالغ الأثر في تحقيق التنمية الاقتصادية.
- تبني المحافظة فكرة إنشاء وحدة لرعاية أفكار الشباب واستثمارها.
- إقامة معارض مؤقتة لعرض منتجات المشروعات الصغيرة لمساعدة أصحابها على تسويق منتجاتهم، إلى جانب المعارض التي تقيمها الجهات الأخرى كوزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- دراسة تجهيز حاضنات الأعمال على مستوى المحافظة في كل الأحياء.
- دراسة تنظيم برامج تدريبية بكافة المحافظات وفي المقدمة منهم محافظة القاهرة لتعليم الشباب كيف يبدأ مشروع وكيف يولد فكرة مشروع.
- طرح مبادرة لعقد لقاء دوري للشباب مع رؤساء وسكرتيري عموم الأحياء لتأهيل شباب الحي للالتحاق بسوق العمل.
- إطلاق مبادرة بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات وكلية تجارة جامعة عين شمس لتدريب الشباب ومساعدتهم على توليد أفكار تسهل دخولهم لسوق العمل.
- إطلاق مبادرة بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان ومبادرة "اتطوع واربح"، التي تمثل مجموعة من شباب المحافظة المتطوعين للتوعية بكيفية الوقاية وتجنب العدوى بفيروس كورونا.
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