مبادرة للتوعية بـ "كورونا".. 9 توصيات للمؤتمر الأول لريادة الأعمال بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توصيات المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية الذي عقدته العاصمة تحت عنوان "استثمر في الشباب".

وتضمنت التوصيات ما يلي:

- عقد النسخة الثانية منه بعد شهرين لمتابعة ما تم تحقيقه من نتائج في النسخة الأولى.

- الاستفادة من الشباب لتشجيع زراعة الأسطح من خلال مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" وهو العامل الذي سيكون له بالغ الأثر في تحقيق التنمية الاقتصادية.

- تبني المحافظة فكرة إنشاء وحدة لرعاية أفكار الشباب واستثمارها.

- إقامة معارض مؤقتة لعرض منتجات المشروعات الصغيرة لمساعدة أصحابها على تسويق منتجاتهم، إلى جانب المعارض التي تقيمها الجهات الأخرى كوزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- دراسة تجهيز حاضنات الأعمال على مستوى المحافظة في كل الأحياء.

- دراسة تنظيم برامج تدريبية بكافة المحافظات وفي المقدمة منهم محافظة القاهرة لتعليم الشباب كيف يبدأ مشروع وكيف يولد فكرة مشروع.

- طرح مبادرة لعقد لقاء دوري للشباب مع رؤساء وسكرتيري عموم الأحياء لتأهيل شباب الحي للالتحاق بسوق العمل.

- إطلاق مبادرة بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات وكلية تجارة جامعة عين شمس لتدريب الشباب ومساعدتهم على توليد أفكار تسهل دخولهم لسوق العمل.

- إطلاق مبادرة بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان ومبادرة "اتطوع واربح"، التي تمثل مجموعة من شباب المحافظة المتطوعين للتوعية بكيفية الوقاية وتجنب العدوى بفيروس كورونا.