تؤثر على الرؤية.. رياح بسرعة 34 كم/ ساعة تضرب مصر هذا الموعد

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة من الرياح المحملة بالرمال والأتربة ما سيؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية.

وأضافت شاكر في تصريحات لمصراوي، أن المناطق التي ستتأثر بالرياح المحملة بالرمال والأتربة هي: السواحل الشمالية والقاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد، وستكون يوم الأربعاء ولمدة يوم واحد فقط.

وأشارت إلى أن سرعة الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري 17 عقدة، بما يعادل 34 كيلومتر في الساعة، بينما تصل لـ20 عقدة على الصعيد، بما يوزاي 40 كيلومتر في الساعة.

ووجهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددة نصائح للمواطنين أثناء نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تمثلت في تجنب التواجد تحت الأشجار ولوحات الإعلانات خلال فترة الرياح.

وتابعت: "القيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط لاضطراب الملاحة بسبب حركة الرياح".