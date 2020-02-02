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الصحة العالمية تمد مصر بكواشف إجراء تحاليل "كورونا"

03:09 م الأحد 02 فبراير 2020
الصحة العالمية تمد مصر بكواشف إجراء تحاليل "كورونا"

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إمداد مصر بالكواشف الطبية التي تمكنها من إجراء الاختبار لاكتشاف حالات الكورونا ضمن 4 دول في إقليم شرق المتوسط.

وقال الدكتور جون جبور، مدير مكتب الصحة العالمية في مصر، إن مصر طلبت الحصول على ألفي كاشف، والتي تضمن الاستعداد لكشف الحالات المصابة، فورا، ويتم وضع هذه الكواشف في معامل التحاليل المركزية بوزارة الصحة.

وأشار إلى أنه سيتم إمداد مصر بدفعات أخرى.

وتستخدم الكواشف في إجراء تحليل العينات للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح جبور أن مصر مر بها العديد من الفيروسات مثل سارس وإيبولا وتعاملت بشكل قوي معهم ومنعت تسللهم إلى داخل مصر.

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة

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