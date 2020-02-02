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بعد قليل.. ننشر نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020

02:32 م الأحد 02 فبراير 2020
بعد قليل.. ننشر نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي (2020/2019)، اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020.

ويمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي الحصول على نتيجتهم من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا للحصول على النتيجة)

وللحصول على النتيجة بمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.

2- تسجيل الرقم القومي للطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتم تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثاني الثانوي نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول نتيجة أولى وثانية ثانوي
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