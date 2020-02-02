حصر المرضى.. تعليمات مشددة من التعليم لحمايةالطلاب من الأمراض المعدية

كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة لتفعيل الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية في كافة المنشآت التعليمية حفاظا على سلامة الطلاب، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وطالبت الوزارة بضرورة تنفيذ هذه التوصيات بكل دقة داخل المنشآت تأمينا لها وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بها.

وينشر مصراوي 16 توصية لوزارة التعليم لحماية الطلاب المدارس من الأمراض المعدية:

- التأكيد على وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المُعدية والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

- الإلمام التام بالمهام والمسئوليات لكافة الجهات المعنية كلًا فيما يخصه واتباع نظام لرصد الأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس.

- تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية.

- التأكد من وجود مياه جارية وصابون في دورات المياه بالمنشآت التعليمية.

- التهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها.

- التأكيد على الاهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج أسوار المنشأة التعليمية.

- تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان فيما يخص تطعيمات المدارس ضد الالتهاب السحائي طبقا لما جاء بالخطة.

- التأكد من كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مخازن الأغذية الموجودة بالمنشآت التعليمية والعاملين بالأغذية.

- الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل الفحص الدوري لهم.

- حث التلاميذ على اتباع الأساليب الصحية السليمة.

- تنظيم ندوات واستمرار انشطة التثقيف الصحي.

- التأكيد على قيام طبيب المنشأة التعليمية بتوقيع الكشف على أي حالات مشتبهة بالمنشآت التعليمية ومراقبة المخالطين لتلك الحالات والبحث عن مصادر العدوى.

- المرور خلال طابور الصباح بالمنشآت التعليمية بشكل يومي ومتابعة نسب الغياب لمن غاب أكثر من يومين للاستفسار عن أسباب الغياب.

- عمل فحص ظاهري للتلاميذ والمدرسين للحالات المشتبهة بإصابتها بأي مرض معدي من خلال أطباء التأمين الصحي، أو الرعاية الأساسية أو الزائرات الصحيات.

- حصر الطلاب المرضى بأمراض مزمنة (الطلاب المصابون بمرض السكر، أمراض القلب، أمراض الصدر، أمراض الدم وضعف المناعة، ومن هم تحت العلاج بالكورتيزون)، وأيضا حالات انتشار الأوبئة مثل (كورونا، وأنفلونزا الخنازير، أنفلونزا الطيور، الملاريا، والجدير المائي) ومتابعتهم وسرعة التعامل معهم بإحالتهم إلى المستشفيات حال ظهور أي من أعراض هذه الأمراض المعدية عليهم وكذلك متابعة تغيبهم.