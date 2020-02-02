مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة: 3 مليارات جنيه لتمويل 32 ألف مشروع

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور سمير عبدالمجيد، مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، إنه لابد من نشر فكر العمل الحر في أحياء القاهرة خاصة العشوائية والأكثر احتياجًا منها.

وأشار عبدالمجيد، خلال المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بالمحافظة، إلى أن الجهاز وقع 30 بروتوكولًا مع جامعات خاصة وحكومية لدعم فكرة العمل الحر لدى شباب الجامعات، إلى جانب عقد دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة الشباب بحي الأميرية لمساعدة الشباب وتدريبهم على كيفية توليد فكرة مشروع وسيعقبها دورات تدريبية لمساعدتهم على كيفية البدء في مشروع جديد، وسيتم تعميم هذه الدورات في باقي أحياء القاهرة.

وأضاف مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، أن الجهاز يمول 32 ألف مشروع بقيمة 3 مليارات و2 مليون جنيه ويوفر 243 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أنه يتم دعم الشباب بدءًا من فكرة المشروع ومرورًا بدراسة الجدوى واستخراج المستندات وتراخيص التشغيل بالإضافة إلى إقامة معارض خارجية وداخلية لتسويق منتجات الشباب المتميزة.

وأشار مدير الجهاز، إلى أن اللواء خالد عبدالعال، يُعد أول محافظ يتبنى خطة إقامة معارض لتسويق مشروعات صغيرة للشباب ستقام بالحدائق والمتنزهات.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المؤتمر يعد رسالة لكل القيادات الشبابية في محافظة القاهرة والفاعلة على أرض الواقع لخلق نقطة التقاء بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتطورة في وجود شخصيات عامة تهتم بالشأن الاستثماري والشبابي مستهدفين توفير بيئة تواصل إيجابية بين كبار المسؤلين والشباب والشركات لتوظيف الشباب بإيجاد فرص عمل حقيقية لهم.