بينها الجيزة.. 2 مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية بـ12 محافظة خلال 6 أشهر

كتب- محمد نصار:

تستهدف وزارة التنمية المحلية، البدء في تنفيذ إجراءات الخطة العاجلة لصيانة ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات المختلفة، وذلك توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بضرورة وضع خطة شاملة محددة التكلفة والموعد لإعادة تأهيل سبكة الطرق القديمة.

ووافقت وزارة المالية على إتاحة 2 مليار جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بحيث يتم تعزيز البنية التحتية، على النحو الذي يربط المدن بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جيدة.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه تم تعزيز موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي (2019/2020)، بمليار جنيه للإسهام في دعم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات؛ للارتقاء بمستوي الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، إن المرحلة الأولى من الخطة العاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات تتضمن 12 محافظة.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن هذه المحافظات تشمل دمياط والدقهلية والغربية وكفرالشيخ، وباقي محافظات الدلتا وشمال الصعيد، بتكلفة 2 مليار جنيه.

وحول محافظتي القاهرة والجيزة، أوضح مساعد الوزير لشئون التخطيط، أنه تم ضم محافظة الجيزة للمرحلة الأولى وستكون محافظة القاهرة في المرحلة الثانية، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل بحلول شهر يونيو المقبل.

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن خطة رصف الطرق الداخلية والممتدة بين المحافظات وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن إجمالي تكلفة خطة الرصف على مستوى الجمهورية تبلغ 17 مليار جنيه يتم تنفيذها على مدار 3 سنوات.

وأكد المصدر، لمصراوي، أن العمل سيتم من خلال عدة مراحل وفي كل مرحلة تكون الأولوية للطرق التي تشكل خطورة وبحاجة عاجلة إلى التطوير، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للدولة والمحافظات تركز على 5 برامج رئيسية وهي (رصف الطرق - مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة - مشروعات الأمن والمرور والإطفاء - مشروعات تحسين البيئة - تدعيم احتياجات التنمية المحلية).

وتزامن ذلك مع هبوط المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية بأكثر من واحد في المئة يوم الجمعة، مع تزايد القلق بشأن النمو العالمي وسط انتشار فيروس كورونا وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، بحسب وكالة رويترز.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 603.41 نقطة، أو 2.09%، إلى 28256.03 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 58.14 نقطة، أو 1.77%، ليغلق عند 3225.52 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 148.00 نقطة، أو 1.59%، إلى 9150.94 نقطة.

وفي المقابل، تأثرت ثروة أغنى 9 أشخاص في العالم- بعد جيف بيزوس- بالتراجعات الكبيرة التي ضربت الأسواق العالمية يوم الجمعة، ليفقد الأشخاص التسعة نحو 11.1 مليار دولار من ثروتهم، بحسب بيانات قائمة بلومبرج للمليارديرات.

وكان أثر هؤلاء التسعة خسارة الأمريكي مارك زوكربيرج، مؤسس شركة فيسبوك وخامس أغنى شخص بالعالم، والذي فقد نحو 2.8 مليار دولار ليكون أكبر الخاسرين في ذلك اليوم، ووصلت ثروته إلى 77.2 مليار دولار.

وكان عاشر أغنى رجل بالعالم المكسيكي كارلوس سليم ثاني أكثر الأشخاص التسع خسارة بقيمة 1.63 مليار دولار، لتصل ثروته إلى 61.3 مليار دولار، ثم رابع أغنى رجل الأمريكي وارن بافيت والذي فقد نحو 1.56 مليار دولار، لتصل ثروته إلى 88.3 مليار دولار.