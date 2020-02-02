"الأعلى للجامعات" يعلن عن وظائف قيادية شاغرة بأمانة المجلس

كتبت- داليا شبل:

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، منها مدير عام الإدارة العامة لشئون المعادلات العلمية، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، ومدير عام الإدارة العامة للشئون السكرتارية التنفيذية.

وتابع الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني، هذا بجانب الحاجة إلى شغل وظائف مدير عام الإدارة العامة لشئون العلاقات الثقافية، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.