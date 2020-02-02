مجموعات وبتأمين الجيش الصيني.. بدء إجلاء المصريين من "ووهان"- صور​

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كتب- أحمد جمعة:

بدأت، منذ قليل، عملية إجلاء المصريين المقيمين بمدينة ووهان الصينية في طريق عودتهم إلى مصر؛ حيث يخضعون لفترة تستمر 14 يوما تحت حجر صحي كامل.

وقال الدكتور مصطفى أبوالعز المراغي، مدرس جامعة سوهاج، باحث في كلية تونجي الطبية الصينية، إنه تم إجلاء حوالي ٣٠٧ مصريين من الجالية المصرية من طلاب الماجستير والدكتوراه وبعض الأسر عن طريق مطار ووهان الدولي، وخطبت وزارة التعليم العالي بالصين والجامعات، ومكاتب الأجانب للحصول على الإجازة، وعودة الطلاب المصرية، بعد انتهاء الحجر الصحي لمدينة ووهان واستكمال دراستهم بعد ذلك.

وأوضح لمصراوي أنه تم تقسيم الطلاب إلى أكثر من مجموعة، من حيث السكن، وتخصيص أتوبيس على حساب السفارة لكل مجموعة وتحديد قائد لكل مجموعة والتواصل مع بعض عن طريق تطبيق الويشات، وتم تحديد نقطة التجمع الساعة ٧ في مطار ووهان.

وأشار إلى أن السفير محمد البدري ومسؤولي السفارة بالاشتراك مع الطلاب أنفسهم ممن يجيدون اللغة الصينية قادوا عملية الإجلاء.

وتم تأمين الطلاب المصريين عن طريق مجموعة من الجيش الصيني حتى وصولهم إلى مطار ووهان، مؤكدا أن الجميع بخير.