الصحة العالمية: لا توجد أية إصابات بفيروس كورونا في مصر

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور جون جبور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم الأحد، أنه يجري التنسيق باستمرار مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة وجهات حكومية في مصر بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والترصد واللوائح الصحية لمنع تسلل الفيروس إلى داخل البلاد.

وأوضح أن مجموعة من الأطباء تم إعطائهم تدريب بوزارة الصحة على مكافحة العدوى كما تم نشر الإجراءات الوقائية على الأطباء.

ولفت جبور إلى أن سرعة مشاركة المعلومات من الجهتين (الحكومة ومنظمة الصحة العالمية) ساعدت في مشاركة الإجراءات الوقائية أكثر من الأزمات الوبائية الماضية.