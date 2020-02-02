وزير السياحة والآثار يناقش أزمة التلاعب بتأشيرات العمرة

كتب – يوسف عفيفي:

يناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع المسئولين عن تأشيرات العمرة وبوابة العمرة الإلكترونية، أزمة "تسقيع التأشيرات" لبعض شركات السياحة وبيعها بأسعار مرتفعة عن سعرها الحقيقي.

يأتي الاجتماع مع الجهات المختصة، بهدف ضبط الأسواق والتحقق من أي مخالفات، وفرض عقوبات قاسية ضد أي شركة يثبت بحقها مخالفات أثناء موسم العمرة الحالي.

وشدد الوزير، بحسب بيان، على أن بوابة العمرة المصرية، حاربت السماسرة والوسطاء والفساد، لكن هناك بعض التصرفات الخاطئة لبعض الشركات سيتم التعامل معها وفقا للقانون.

وتتضمن خطة العمل للموسم الحالي، تفويج الرحلات على موسمين حرصاً على عدم التكدس، حيث يشمل الموسم الأول رحلات منذ بداية الموسم وحتى رحلات شهر شعبان بحد اقصى للعودة 10.

ويشمل الموسم الثاني، رحلات بدء من السفر أول رمضان وحنى العودة منتصف شوال، وإنه لا يجوز ترحيل عودة رحلات الموسم الأول للعودة بعد 10 رمضان، على أن يتم متابعة الرحلات وعودة المعتمرين بالمنافذ ومطابقتها مع توقيتات الرحلات المسجلة من خلال البوابة للتأكد من الإلتزام بالمواعيد المقرره طبقا لما قدمته الشركه عند الحصول علي الموافقات اللازمة لإستصدار الباركود، وفي حال المخالفة يعد ذلك اختراقاً لأنظمة العمل يوجب الجزاء طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1977.