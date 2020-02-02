الوطنية للإعلام: مذيعو نشرة التاسعة من أبناء ماسبيرو

كتب- مصطفى علي:

استقر مسئولو المرحلة الثانية من برامج تطوير شاشة مصر الأولى على اختيار المذيعتين "منة عبدالرحمن" و"هبة فاروق" للانضمام إلى فريق عمل برنامج "صباح الخير يا مصر" خلال الفترة الحالية.

ووفقا لموقع الهيئة الوطنية للإعلام، ضمت خطة تطوير البرامج المذيعتين اللتين تعملان فى القناتين الثانية والنايل دراما، حيث تمت متابعة ظهورهما على الشاشات منذ فترة واختيارهما للانضمام إلى فريق العمل بالبرنامج.

كما استقر قيادات فى الهيئة الوطنية للإعلام على اختيار مجموعة مذيعين من أبناء قطاع الأخبار لتقديم نشرة أخبار التاسعة مساء بمواصفات وشكل مبهر من خلال أحدث التقنيات والأجهزة. وتضم القائمة "سحر ناجى، أميمة تمام، نهى توفيق، رغدة مسعد أبوليلة، مصطفى ميزار، أحمد عبدالصمد، آية الكافورى"، بالإضافة إلى المحررين والمخرجين من أبناء قطاع الأخبار والنيل للأخبار أيضاً.