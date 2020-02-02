محافظ الجيزة: منح شركات النظافة مهلة شهر للنهوض بمستوى المنظومة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تستهدف الوصول لأكثر من 90% من الوحدات السكنية بمنظومة الجمع السكني للمخلفات لكي تظهر ثمار منظومة النظافة على الوجه الأمثل بالشوارع، مشددًا على ضرورة ألا يقتصر آداء شركات الجمع السكني المتعاقده مع المحافظة على رفع المخلفات والتجمعات من الشوارع فقط وذلك للوصول إلى عدم وجود تجمعات للقمامة بالشوارع.

وأشار راشد، خلال لقاء شركات الجمع المنزلي للوقوف على مستوى النظافة، إلى أنه غير راضِ حتى الآن عن الوضع الحالي لآداء شركات الجمع السكني، مطالبًا بتفعيل المنظومة بالشكل الأمثل والجمع من المنبع "الوحدات السكنية" لتحقيق نجاح فعلي للمنظومة.

وأكد المحافظ، ضرورة شن جولات ميدانية مفاجئه للوقوف على مستوى آداء الشركات: "لن يتم الالتفات للتقارير الورقية"، موجهًا رئيس هيئة النظافة بصرف المستحقات المالية للشركات الملتزمة بصفة منتظمة.

كما شدد المحافظ، على حظر استخدام معدة اللودر أثناء رفع مخلفات القمامة والتجمعات حفاظًا على حالة الإسفلت والأرصفة والبلدورات من التلف.

ومنح محافظ الجيزة، الشركات مهلة 7 أيام لتطوير آلية وطريقة العمل بالمنظومة وخاصة بأحياء بولاق وشمال الجيزة، ومنح مهلة شهر لشركات النظافة لتقييم آدائهم كمهلة أخيرة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة.

حضر اللقاء اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبوالنجاء، رئيس مدينة الحيزة، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ومنير أنور، مدير إدارة المتابعة والرصد، ورؤساء أحياء (الهرم - العمرانية - الطالبية - بولاق الدكرور - شمال وجنوب الجيزة).