4 أيام.. التعليم العالي تعلن انطلاق الملتقى الرياضي للوافدين بالجامعات

كتبت- داليا شبل:

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم فعاليات الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والذي يتم خلال الفترة من 1-4 فبراير الجاري.

وقالت التعليم العالي، في بيان، اليوم الأحد، يبلغ عدد الطلاب المشاركين في الملتقي حوالي 500 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات، يشاركون في شتى الألعاب الرياضية (كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، السباحة، الكرة الطائرة، وألعاب القوى، بالإضافة إلى ماراثون الجري، ومسيرة الدرجات).

هذا وقد بدأ افتتاح الملتقى بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وأعقب ذلك كلمة الطلاب الوافدين للطالب محمود عليوة من سوريا، والدارس بجامعة قناة السويس.

ومن جانها قدمت الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث من جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات وقيادات مدينة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، معربة عن سعادتها بحضور سفراء ومستشاري وممثلي السفارات الأجنبية.

كما أكد الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات أن مصر حاضنة لكافة الطلاب وتدعمهم بالكامل.

وقامت الدكتورة ماجدة هجرس، قائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس والدكتور رشا كمال، قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بتقديم درع "ادرس في مصر" خلال تكريمهم لقيادات مدينة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس وممثلي السفارات.

وبدأ الحفل الفني للافتتاح بفقرات غنائية، وعروض للأطفال، والرقصات الإفريقية، وعرض للفريق الصيني، وفقرات حرة للتحكم بالكرة والدراجة، وأعقب ذلك فقرات لكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس.