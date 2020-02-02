23 فبراير.. "البريطانية" تعلن تنظم مؤتمر دولي للتواصل عبر الثقافات

كتبت- داليا شبل:

أعلنت كلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية في مصر عن تنظيم المؤتمر الدولي الأول للتواصل، عبر الثقافات (دراسات في الآداب- اللغويات- الترجمة) ودوره في تجديد الفكر المعاصر، يومي 23 و24 من فبراير الجاري، تحت رعاية رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الشروق.

قالت الجامعة البريطانية، في بيان، اليوم الأحد، إن البروفيسور سبيفاك من جامعة كولومبيا، من أبرز المفكرين في مجال النظريات الأدبية على مستوى العالم- تشارك بفعاليات المؤتمر؛ متحدثة أساسية للمؤتمر.

كما يشارك أيضا نخبة متميزة من الباحثين بالجامعات المصرية والعربية والأوروبية؛ حيث يناقش المؤتمر قضايا ذات طابع ثقافي متنوع يستفيد منها كل من له علاقة بمجالات الأدب، واللغويات، والترجمة من أكاديميين، ودارسين، وباحثين.

وأوضحت الجامعة أن فعاليات المؤتمر تتضمن تقديم عرض مسرحي لفرقة أيرلندية تحت رعاية سفارة أيرلندا بالقاهرة، في إطار أهداف المؤتمر الرامية إلى ترسيخ البعد الثقافي في الحوار عبر الثقافات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر: "إن التواصل بين الأمم والشعوب هو الفعل الأساس لانتشار الحضارات الإنسانية وتطورها؛ انطلاقا من وعائها الثقافي الذي ينشأ، وينمو، ويتطور في إطاره، إضافة لطبيعة الحضارات التي تلقي بظلالها على شعوب أخرى، وما تشكله كحلقة من حلقات التواصل الثقافي والحضاري، ومن هذا المنطلق تقوم الجامعة بتنظيم هذا المؤتمر الدولي الأول للتواصل عبر الثقافات".