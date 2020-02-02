لتوفير فرص عمل.. الإسكان: تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع شارع شباب مدينة الشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع "شارع شباب مدينة الشروق" لتلبية احتياجات المدينة وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع أثبت نجاحًا كبيرًا سواء في تقديم الأنشطة أو الخدمات المتميزة للسكان، أو في توفير فرص عمل.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشرق، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص المواقع المستحدثة بين من انطبق عليهم الشروط والبالغ عددهم 94 متقدمًا، وتم اختيار 7 متقدمين بالإضافة إلى 7 احتياط.

وأضاف الغيطي، في بيان، اليوم الأحد، أن الأنشطة التي تم استحداثها شملت (إكسسوارات وخردوات - جاليرب رسام - مشغولات فضية - فاترينة زهور - تسالِ - مشروبات)، تحقيقًا لرغبات المواطنين في إتاحة الأنشطة الخدمية المختلفة بالمشروع.

وأشار الغيطي، إلى أنه تم إتاحة 35 موقعًا لإقامة مشاتل زراعية لبيع شتلات الزهور والأشجار وما يتعلق بالمزروعات وتوزيع هذه المواقع على قطاعات المدينة، مؤكدًا أن شروط الحصول على المشاتل تتضمن أن تكون طريقة العرض جمالية ودون التعدى على أرصفة المشاه، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص عمل مناسبة للعاملين في هذا المجال، ودعم النشاط لسكان مدينة الشروق.