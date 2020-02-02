الوحدة 90 متر وكاملة التشطيب.. ننشر تفاصيل الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي وموعد طرحه (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح الإعلان الـ13 من مشروع الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة.

وقال المهندس صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه يتم حاليًا الإعداد النهائي لطرح الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، حيث من المقرر أن تتواجد الشقق بمحافظات الصعيد والتي تشمل سوهاج والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة، بالإضافة إلى بعض المدن الأخرى بجانب محافظات البحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء.

وأضاف حسن، لـ"مصراوي"، أن طرح الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي من المتوقع أن يكون الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الشقق يتم تسليمها كاملة التشطيبات وجاهزة للسكن، بمساحة 90 مترًا، عبارة عن 3 غرف صالة وحمام ومطبخ.

وعن شروط التقديم للحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، أكد نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن شروط الإسكان الاجتماعي ثابته ولا يحدث فيها تغيير كثيرا، حيث تتمثل هذه الشروط في أن يكون سن المتقدم بين 21 سنة و50 سنة، ولم يستفيد بشقة أو أرض من وزارة الإسكان من قبل.

وتابع: "يوجد شروط تتعلق بالدخل أيضًا، حيث لابد ألا يزيد دخل المتقدم عن 4200 جنيه للأعزب، ودخل الأسرة لا يزيد عن 5700 جنيه، والحد الأدنى للدخل الشهري 1300 جنيه، ويكون مقيما بالمحافظة التي تقدم لها أو المحافظات المجاورة.

ولمعرفة الشروط بالتفصيل من هنا

وأشار نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنه يتم الآن تحديد سعر الشقة في الإعلان الجديدة والعدد النهائي للوحدات التي ستتطرح للحجز.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الإعلان الـ13 من الممكن أن يشهد طرح وحدات في مدن القاهرة الكبرى، إذ يتم بحث كل الفرص المتاحة لتوفير أكبر قدر من الشقق وفي الأماكن الأكثر طلبًا، لافتة إلى أن الوحدات ستكون في أكتوبر والعبور بشكل أولي، كما أنها لن تتوافر في القاهرة الجديدة والشروق.

وكانت وزارة الإسكان طرحت الإعلان الـ11 من الإسكان الاجتماعي العام الماضي بواقع 20 ألف وحدة بمساحات موحدة 90 مترًا، (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، والإعلان الـ12 نهاية 2019، بواقع 20 ألف شقة أيضًا بسعر 197 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية،

ما شروط وأوراق الحجز في الإسكان الاجتماعي؟

وأكد أن التقديم سيكون عن طريق مكاتب البريد الموجودة في مدن ومحافظات طرح الشقق، حيث سيتم سداد مقدم الحجز وقيمة كراسة الشروط، ثم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

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