"لا تخافوا من كورونا".. "غرفة السياحة" تطمئن المصريين قبل الذهاب للعمرة

كتب– يوسف عفيفي:

أعلن باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، تنفيذ الشركات العاملة في الموسم، جميع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة المصرية، تجاه أي فيروسات أو أمراض لحماية المعتمرين.

جاء ذلك عقب المخاوف التي ترددت بين المعتمرين المصرين الذاهبين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، من فيروس كورونا المنتشر حاليًا في عدة دول أجنبية خاصة دولة الصين.

وأوضح السيسي في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية، تمتلك خطة عمل دقيقة وعملية واحتياطات كبيرة للتصدي لهذه الأمراض، كما أن لديهم خبرات وتجارب كبيرة للتعامل مع مثل هذه الفيروسات، على مدار أكثر من سنين طويلة مضت لحماية المعتمرين والحجاج القادمين إليها.

وأشار إلى أن مثل هذه الأمور وقعت أكثر من مرة، والمملكة تعاملت معها بآلية محترمة للغاية وتابعت أي حالات اشتباه أو أي أمراض معدية تنتقل عن طريق القادمين إليها من الخارج لمنع حدوث أزمات أو مشكلات للتأثير على موسم العمرة، أو الحج، متابعًا: "إذا راجعت العمرة السنوات الماضية مع كل الأمراض والأوباء التي كانت تنتشر بين الدول، لن نجد أن المملكة تأثرت بهذه الأمرض إطلاقًا".

وأضاف: "أما بخصوص الجانب المصري، وجهت وزارة الصحة، المطارات والمنافذ البرية والبحرية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس المنتشر حاليًا في عدة دول أجنبية، ولا داعي للخوف من الفيروس"، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ تضم لجان لمتابعة حالات المواطنين بشكل حصري وشامل بحيث إذا ظهر أي حالات يتم التعامل معها فورًا، وبالتالي شأن الشركات بعيدة عن الأمر إطلاقًا.

وأكد السيسي، أن وزارة السياحة وغرفة الشركات، اتخذت احتياطات مبكرة ويجرى الكشف على العائدين من المملكة والدول الأخرى، كما تم عمل وثيقة تأمين للمعتمرين مدفوعة مسبقة وفي حال ظهور أي عرض على المعتمرين يتم علاجهم فورًا في المملكة العربية السعودية.

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أن عدد المعتمرين المصريين حاليًا في الممكلة يبلغ نحو 70 ألف معتمر، موضحًا أن إجمالي عدد المعتمرين المصريين منذ انطلاق الموسم وحتى الآن بلغ أكثر من 260 ألف معتمر.

وأعنلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر من أوائل الدول التي استجابت لتحذير منظمة الصحة العالمية يوم 7 يناير، بإصدار التعليمات والإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك خطط استعدادات مسبقة ومراجعة مع منظمة الصحة الدولية، قائلة:"نسير باللوائح الصحية الدولية"، موضحة أن الحجر الصحي في مطار القاهرة تابع لوزارة الصحة الإضافة للحجر الصحي في مطار دبي وأبوظبي يعتبروا أول 3 مطارات في العالم اتخذوا إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، بتقرير منظمة الصحة العالمية.