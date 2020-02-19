"المقاولون العرب" تعلن انتهاء أعمال ترميم قصر البارون

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت شركة المقاولون العرب، الانتهاء من أعمال مشروع ترميم قصر "البارون إمبان" بمصر الجديدة، تمهيدا لافتتاحه قريبا.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة، صورة لمشروع الترميم الذي جرى في القصر، قائلة:"المقاولون العرب تنتهى من أعمال ترميم قصر البارون".

ومن المقرر، أن تفتتح وزارة السياحة والآثار، القصر خلال شهر فبراير الجاري، بعد عملية تطوير تكلفت 100 مليون جنيه.

ويضم القصر مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية المميزة.

وحددت وزارة السياحة والآثار، أسعار تذاكر دخول القصر للمصريين والأجانب، حيث تبلغ 100 جنيه للأجنبي، و50 جنيها للطالب الأجنبى، و20 جنيها للمصري، و10 جنيهات للطالب، على أن يسمح المصريين فوق سن الـ 60 سنة زيارة القصر مجانا وذلك بموجب بطاقة الرقم القومى، وتتضمن التذكرة الخارجية لزيارة القصر و الحدائق الخارجية، وعربة الترام ماعدا منطقة البانوراما (السطح)، ويبلغ سعر التذكرة لزيارة السطح فقط سعر موحد 50 جنيها مصريا للزائر الأجنبي و 20 جنيها للزائر المصري.